Endlich! Wasser in Chemnitzer Hallenbädern wird wieder wärmer

Chemnitz - Kein Bibber-Wasser mehr in den Hallenbädern der Stadt Chemnitz !

Die Stadt will nun prüfen, ob der Besucherrückgang ausschließlich auf die Temperatur-Absenkung zurückzuführen ist. Jedoch könnten auch die Eintrittspreise zu einem Besuchereinbruch geführt haben. Seit Anfang 2021 kostet der Eintritt im Stadtbad 4 statt 3,50 Euro.

Eine Folge der Temperaturabsenkung könnte der Besuchereinbruch sein, den die Hallenbäder erlebten. Besonders dramatisch waren die Zahlen im Stadtbad. In der aktuellen Hallensaison kamen zwischen Ende August und Dezember fast 40 Prozent weniger Besucher als im gleichen Zeitraum 2019 vor Corona.

Wie die Stadt mitteilt, wird die Wassertemperatur vorläufig wieder auf die Temperatur vor der Energiekrise (28 Grad Celsius im Bereich der Sportschwimmbecken) erhöht. Dies soll zunächst bis zum Ende der Sommerschließzeit der Hallenbäder in diesem Jahr gelten.

Noch ist es ruhig im Freibad Einsiedel - doch ab dem 27. Mai kann hier wieder geplanscht werden. © Uwe Meinhold

Schon bald kann nicht nur in Hallenbädern geplanscht werden, auch die Freibäder bereiten sich auf die Saison vor.

Diese beginnt in den Freibädern Wittgensdorf und Gablenz am Donnerstag, 18. Mai (Himmelfahrt). Eine Woche später öffnet das Freibad Einsiedel.

Aufgrund des Neubaus des Schwimmsportkomplexes in der Saison 2023 wird das Freibad Bernsdorf in diesem Jahr nicht öffnen.

Übrigens: Bereits Mitte Mai kann auch in Chemnitz schon sommerliches Badewetter herrschen. Im vergangenen Jahr war es am 19. Mai in Chemnitz mit fast 27 Grad schon richtig sommerlich - wenn auch nur kurzzeitig.