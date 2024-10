Weiterer Ampel-Wirrwarr rings um den Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Die Behelfsampel an der Kreuzung Yorckstraße/Heinrich-Schütz-Straße in Chemnitz ist inzwischen abgebaut. Doch auch am Gablenzplatz, am anderen Ende der Yorckstraße, steht weiterhin eine temporäre Ampel. Ursprünglich war geplant, die stationäre Anlage dort wieder in Betrieb zu nehmen - nun verzögert sich dies jedoch.