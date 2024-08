Wer hat denn hier gepennt? An der A4 steht eine Tankstelle ohne Tankstelle

Chemnitz - Wer an der A4 Richtung Chemnitz an der "Tank und Rast"-Station Rabensteiner Wald etwas essen möchte, ist willkommen. Wer Sprit sucht, nicht. Trotz Zapfsäulensymbol auf den Ankündigungsschildern an der Autobahn gibt es hier keine Tankstelle, nur eine einsame Elektro-Ladesäule.