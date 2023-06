Wie soll der Chemnitzer Bahnhofsvorplatz künftig aussehen? Diese Ideen gibt es

Chemnitz - Wie können Flächen in Chemnitz in Zukunft besser aussehen und für Besucher angenehmer werden?

Das Konzept "Platzvisionen" startete am Samstag am Bahnhofsvorplatz. © Uwe Meinhold

Dieser Frage geht das Projekt "Platzvisionen - Mach's zu deinem Platz" nach. Hier können Bürger Vorschläge zur besseren Raumgestaltung einbringen. Am Samstag startete das Konzept am Bahnhofsvorplatz.

Vor dem Hauptbahnhof knallte Besuchern die Sonne entgegen - laut Landschaftsarchitektin Andrea Alter (49) ist dies jedoch ein Problem: "Alle Gäste hier suchen nach Schatten, es ist allerdings nichts da."



Gemeinsam mit Co-Initiatorein Hedda Schork (61) hat sie noch andere Vorschläge: "Es sollte grüner und das Regenwassermanagement beachtet werden, damit das Wasser, was vom Himmel kommt, hier auf dem Platz gehalten wird", so Andrea Alter. Bürgervorschläge, wie triste Plätze in Chemnitz zukunftsfähig gemacht werden können, sollen an die Stadt gehen.

Ein Besucher des Events am Samstag war Philipp Alter (23), der Chemnitz zwei- bis dreimal im Monat besucht und in Leipzig studiert. Er findet ein Konzept, wie Plätze freundlicher gemacht werden können, sehr nötig: "Der Neumarkt am Rathaus ist zum Beispiel sehr kahl. Wenn dort nicht gerade Markt ist, ist da nichts."