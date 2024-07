Wird diese alte Esse in Chemnitz bald ein Windrad?

Chemnitz - Den kleinen Bruder vom "Lulatsch" am Heizkraftwerk Süd in Altchemnitz wird es bald nicht mehr geben. Der Rückbau der 225 Meter hohen Esse in Chemnitz soll voraussichtlich in diesem Herbst beginnen. Ein ehemaliger Stadtrat hat auch schon eine Idee, wie der Platz dann genutzt werden könnte.