Mehr Grün für Chemnitzer Haltestellen

Der neue Fahrgastunterstand an der Haltestelle Reichsstraße hat ein grünes Dach aus Sukkulenten verpasst bekommen. © Maik Börner

Nach 15-monatiger Bauzeit rollt die Straßenbahnlinie 1 der CVAG seit Mittwoch wieder auf ihrer gewohnten Strecke zwischen Schönau und Zentralhaltestelle.

Neben dem neuen Grün auf den Gleisen hat sich auch etwas an den Haltestellen getan. Dort wächst so einiges auf den Dächern der Fahrgastunterstände. Betroffen davon sind die Haltestellen an der Reichsstraße und Am Feldschlösschen.

"Diese Begrünung ist unter Berücksichtigung des Pflegeaufwandes und Witterungsbeständigkeit der Pflanzen ein Versuch, um diese Variante von Fahrgastunterständen zunächst zu testen", teilte CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (38) mit.

Die Dächer wurden vorwiegend mit Sukkulenten bestückt, da diese Pflanzen auch längere Trockenzeiten gut überstehen könnten.