Anti-AfD-Demo in Chemnitz: 6000 Teilnehmer setzen ein klares Zeichen

In Chemnitz findet am heutigen Samstagnachmittag eine große Anti-AfD-Demo statt. Etwa 6000 Teilnehmer sind gekommen.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Große Anti-AfD-Demo in der Chemnitzer Innenstadt: Am Sonntagnachmittag versammelten sich schätzungsweise etwa 6000 Teilnehmer vor dem Karl-Marx-Kopf.

Großer Anti-AfD-Protest am Chemnitzer Nischel. 200 Teilnehmer waren angekündigt, deutlich mehr als 6000 kamen. © Kristin Schmidt Der Protest steht unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts! AfD Verbot jetzt". Unterstützt wird die Demo unter anderem von Fridays for Future, Chemnitz Nazifrei, Grünen und Linken. Kurz vor Beginn der Demo wurde die Brückenstraße von der Polizei gesperrt – für Autofahrer gab es kein Durchkommen mehr. Es kamen so viele Teilnehmer, dass diese bis in den Stadthallenpark standen. Einige von ihnen hatten Plakate in der Hand. "Alle finden Nazis doof" oder "Keine Armleuchter für Deutschland" war darauf zu sehen. Grünen-Politiker Bernhard Herrmann (58) war ebenfalls dabei. Er sagte: "Heute sind wir eine große Gemeinschaft aus vielen Gruppen dieser Stadt. Wir setzen uns für eine gute Zukunft ein."

Grünen-Politiker: "Wir erheben heute unsere Stimme gegen die Dunkelheit"

Die Brückenstraße platzte aus allen Nähten! © Kristin Schmidt Ahmed Bejaoui (31, Grüne): "Wir erheben heute unsere Stimme gegen die Dunkelheit." Tim Detzner von den Linken war überwältigt, dass so viele dem Protest gefolgt sind: "Chemnitz setzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus." Ein Demo-Sprecher rief ins Mikrofon: "So geil, dass so viele da sind!" Nach der Kundgebung am Nischel zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Unter anderem ist eine Kundgebung vor dem AfD-Büro in der Theaterstraße geplant. Gegen 18 Uhr endete die Demo. Die Polizei sprach vor Ort von 4500 Teilnehmern, später in einer Pressemitteilung von 12.000, der Veranstalter zählte von 10.000. Laut Zählungen von TAG24 waren es mehr als 6000.

Viele Demonstranten hatten Anti-AfD-Schilder in der Hand. © Kristin Schmidt

Zahlreiche Menschen gingen zur Demo. © Kristin Schmidt

Täglich für unsere Demokratie einsetzen