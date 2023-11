Chemnitz: Radweg-Ärger an der Kappler Drehe

Chemnitz - An der Kappler Drehe in Chemnitz schweben Radfahrer und Fußgänger in Gefahr: Autofahrer nutzen den Rad- und Fußweg am neuen Edeka-Markt als Abkürzung zwischen Neefe-/Haydnstraße und unterer Neefestraße. Ein Politiker fordert Poller gegen die Falschfahrer.