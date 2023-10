10.10.2023 20:18 Chemnitzer Bürgermeisterin würdigt Elschners (†76) Leidenschaft für die Kultur

Am Samstag war Kulturpolitiker Egmont Elschner überraschend verstorben. Am Dienstag trug sich Kulturbürgermeisterin Ruscheinsky in das Kondolenzbuch ein.

Von Stella Kreuzer

Die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (63, parteilos) trug sich Dienstagmittag als Erste in das Kondolenzbuch der Stadt für Kulturpolitiker Egmont Elschner (†76) ein.

Chemnitz - Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (64, parteilos) trägt sich am Dienstag in das Kondolenzbuch ein. © Kristin Schmidt Sie schrieb: "Mit Egmont Elschner verlieren wir eine Persönlichkeit mit großem Einsatz für ein lebendiges Kulturerleben." Der langjährige Vorsitzende des Kulturbeirates war am Sonnabend völlig überraschend gestorben. Bürger und Freunde können sich noch bis 20. Oktober während der Rathaus-Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr und Freitag bis 16 Uhr) ins Kondolenzbuch der Stadt eintragen und Abschied nehmen. Dagmar Ruscheinsky gab ihrer Trauer Raum. "Mit seiner Leidenschaft für die Kultur und seiner Lust an einem streitbaren, ehrlichen Miteinander und seinem Willen zum Erfolg hat er einen unschätzbaren Beitrag in unserer Stadt geleistet. Die Stadt trauert um Egmont Elschner."

