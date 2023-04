Chemnitzer CDU poltert gegen Atomausstieg: "Grüner Irrweg"

Ulbrich sagt auch: "Ich wünsche mir mehr Technologieoffenheit." Vor allem das Thema Wasserstoff wolle man im Blick behalten. Gleichzeitig sollen die Forschungen zu Wasserstoff und Co. in der Region mehr Bedeutung bekommen.

Nichtsdestotrotz: Vor einigen Tagen, am 15. April, sind die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Dafür gab es Begeisterung, jedoch auch Kritik.



Selbst die Ampel-Koalition war sich nicht einig. Während die Grünen die AKWs so schnell wie möglich vom Netz nehmen wollten, sprach sich die FDP dafür aus, die letzten Atomkraftwerke in einer Standby-Reserve zu führen. Ein Wiederhochfahren eines AKWs dauert allerdings etwa ein Jahr.

Übrigens: Nach dem Atomausstieg Deutschlands wird der Strom wohl dennoch nicht atomfrei. Denn: Nun wird zeitweise ausländischer Atomstrom nach Deutschland transportiert. Zuletzt hatte die "Welt" darüber berichtet.