Doppel-Haushalt nur unter Auflagen genehmigt: Hier will Chemnitz sparen

Kämmerer Ralph Burghart (52, CDU ) erklärt: "Diese Sperre betrifft nur knapp 0,5 Prozent unseres Haushalts für dieses Jahr. Wir bleiben handlungsfähig in allen Bereichen, müssen aber rechtzeitig beginnen, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wieder zu schließen, damit wir auch in den Jahren 2025 und folgende handlungsfähig bleiben."

Nach den Vorgaben der Landesdirektion muss die Lücke zwischen den Ausgaben und den Einnahmen so schnell wie möglich reduziert werden. Dabei geht es um knapp fünf Millionen Euro. Zu diesen Posten gehören vor allem Bewirtschaftungskosten oder Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden, die auch in den vergangenen Jahren nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

Zu der Lücke in dem Doppelhaushalt war es durch weitere Ausgaben gekommen, die bei der Verabschiedung durch den Chemnitzer Stadtrat im Frühjahr noch nicht eingeplant waren. Dazu gehören unter anderem die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst und die steigenden Kosten in der Jugendhilfe.

Der städtische Haushalt hat ein Volumen von jeweils etwa einer Milliarde Euro in den Jahren 2023 und 2024. Es werden aber auch Fehlbeträge in Höhe von rund 57 Millionen Euro 2023 und 63 Millionen 2024 erwartet. Außerdem sind in diesem Jahr Investitionen von rund 119 Millionen Euro geplant, kommendes Jahr sollen es sogar 126 Millionen sein.

"Investitionsschwerpunkte sind der Straßenbau, die öffentlichen Grünanlagen, der Schulhausbau, die Sanierung von Sportstätten sowie der Ausbau der Breitbandversorgung", teilte die Stadt mit.