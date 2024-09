Grüne äußern harsche Kritik an Kita-Kahlschlag in Chemnitz

Chemnitz - Bis 2028 will Chemnitz mehrere städtische Kitas schließen und Betreuungsplätze abbauen . Das kündigte Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinksy (65, parteilos) an.

Wie viel Gegenwind wird Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinksy (65, parteilos) für ihre Kita-Schließungspläne bekommen? © Uwe Meinhold

Etwa 1000 Kitaplätze seien nach aktuellen Berechnungen des Jugendamtes in den nächsten beiden Jahren unbelegt.

Als Grundlage führte die Bürgermeisterin aktuelle Statistiken der Stadt und den anhaltenden Geburtenrückgang an.

Entlassungen stehen nach den Worten der Bürgermeisterin nicht zur Debatte. Die Erzieher sollen mit ihren Gruppen in andere Einrichtungen umziehen. Details will Ruscheinsky am Montag bekannt geben.

Nach TAG24-Informationen sollen zehn Einrichtungen von den Schließungsplänen betroffen sein, darunter die Kita Reichenhainer Straße und die Kita "Lupinio" in Reichenbrand.