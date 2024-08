Grüne laufen Sturm gegen Genderverbot an Sachsens Schulen

Chemnitz - Mit dem heutigen Schulstart herrscht in einer Sache Klarheit: Das umstrittene Gendern hat in Aufsätzen und Arbeiten nichts zu suchen. Vorausgegangen war ein Machtwort von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (49, CDU): "Die Verwendung von Sonderzeichen innerhalb eines Wortes werden als Fehler angestrichen und in der Benotung bei den Schreibleistungen mit berücksichtigt."