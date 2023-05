Hoher Besuch in Chemnitz: CDU-Chef-Visite im DRK-Krankenhaus

Chemnitz - CDU -Generalsekretär Mario Czaja (47) hatte sich am Dienstagnachmittag zur "Visite" in Chemnitz-Rabenstein angesagt.

Bei seinem Besuch sprach CDU-General Mario Czaja (47, M.) unter anderen mit der frischgebackenen Mami Annerose Fröhlich. © Kristin Schmidt

Begleitet wurde er vom "General" der sächsischen Union, Alexander Dierks (35). Der frühere Chemnitzer Stadtrat ist heute Landtagsabgeordneter.

"Die große Krankenhausreform steht an. Auch eine in Sachsen. Daher wollten wir uns ein Bild in der Praxis machen", so Dierks, der auch sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist.

Dierks verwies auf Czajas Erfahrungen als Berliner Gesundheitssenator (2011-2016). Eine indirekte Nähe zum DRK-Klinikum Rabenstein gibt es ebenso: Czaja ist seit November 2018 ehrenamtlicher Präsident des DRK-Landesverbandes Berlin.