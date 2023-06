Klima, Strom und Zuschüsse: Chemnitzer Stadtrat steht vor Mammutsitzung

In der nächsten Stadtratssitzung in Chemnitz gibt es viel zu besprechen. © Ralph Kunz

Viel Raum einnehmen wird das Klimaschutzprogramm. Laut Bürgermeister Knut Kunze (51, parteilos) gilt es unter anderem die Wärmeversorgung Schritt für Schritt auf erneuerbare Energien umzustellen. Aber es geht auch um Starkregen, Hochwasser und hitzeresistente Bäume.



Dazu passt die Bereitstellung von Flächen für Photovoltaik. Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne) berichtet von einer Bundesregelung, nach der in einem Streifen von 200 Metern entlang von Autobahnen und Bahnanlagen Solarzellen problemlos aufgebaut werden dürften.

Die Stadt ziehe mit, erlaube in den Bereichen Stromerzeugung auch auf den bisherigen Tabu-Flächen der Landwirtschaft.

Die Stadt schreibt ihr Einzelhandels- und Zentrenkonzept fort. Laut Michael Stötzer bleibe es generell bei der Linie, Ansiedlungen in der Innenstadt zu fördern und an den Rändern zu verhindern - "bis auf Stadtteile, in denen eine Unterversorgung besteht, beispielsweise in Mittelbach".