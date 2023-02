Kritik an sparsamen Stadt-Finanzen: "Mit dieser Haushaltspolitik bremst sich Chemnitz aus"

Bernhard Herrmann (57, Grüne) kritisiert die Haushaltspolitik der Stadt. © Kristin Schmidt

"Die Stadt steht finanziell besser da als behauptet. Mit dieser Haushaltspolitik bremst sich Chemnitz selbst aus", sagt der Bundestagsabgeordnete Bernhard Herrmann (57, Grüne) und hat dabei insbesondere die gestrichenen Turnhallen in Grüna und Wittgensdorf im Blick.

"Es ist seit Jahren dasselbe. Erst heißt es vom Kämmerer, dass wir dringend sparen müssen, dann sind am Ende des Jahres Millionen übrig", moniert der Politiker. "Dringende Investitionen werden aufgeschoben und verteuern sich dadurch immer weiter."

Herrmann verweist auf aktuelle Zahlen zur Pro-Kopf-Verschuldung deutscher Kommunen. "Chemnitz hat mit 900 Euro pro Einwohner eine sehr niedrige Verschuldung, selbst bayerische Kommunen kommen auf durchschnittlich 1500 Euro. Dort wird für ein stabiles Gemeinwesen investiert, wenn es nötig ist. Das wäre auch in Chemnitz wichtig."

Kritik an städtischen Sparplänen kommt auch von den Linken. Sie lehnen die geplante Aussetzung des Modellprojektes zur Erzieherausbildung ab. "Angesichts dessen, das aktuell rund 35 Prozent aller Erzieherinnen in Chemnitz 59 Jahre und älter sind, ist es von dringender Notwendigkeit, eigene Fachkräfte auszubilden und an die Stadt zu binden", heißt es in einer Erklärung der Fraktion.