"Masterplan Kinderschutz": Stadträte machen wieder Druck aufs Chemnitzer Rathaus

Chemnitz - Gegen den Widerstand des Rathauses will der Stadtrat nächsten Mittwoch endlich den "Masterplan Kinderschutz" auf den Weg bringen. Fraktionsübergreifend fordern die Räte, dass Chemnitz deutlich mehr gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen tun muss.

Seit 2014 im Stadtrat: Christin Furtenbacher (38, Grüne). © Maik Börner

Das Vorhaben sollte eigentlich schon vor der Sommerpause gebilligt werden. Doch Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (63, parteilos) hatte abgewunken. Ein solcher Masterplan sei "nicht erforderlich". Alle Beschlusspunkte würden bereits durch den städtischen Jugendhilfeplan abgedeckt.



Das sieht Christin Furtenbacher (38, Grüne) ganz anders: "Die Stadt tut eben nicht alles, was sie tun könnte. Wir müssen an die Fördertöpfe des Landes andocken, damit das Thema sexualisierte Gewalt aus der Tabuzone rauskommt. Schulen, Vereine und Beratungsstellen brauchen eine bessere Vernetzung."

Die jugendpolitische Sprecherin hatte die Thematik auf die Tagesordnung gebracht und jetzt aktualisiert.

Womit soll das Rathaus nun beauftragt werden? Es gilt, eine Kampagne zu erarbeiten, durch die das Thema sexualisierte Gewalt in der Stadtgesellschaft deutlicher wahrgenommen wird. Informationen ließen sich in Bussen und Bahnen platzieren, aber auch an Familien direkt könnte man über Elternabende in den Schulen herangehen.

Geld dafür müsste beim Freistaat nur beantragt werden.