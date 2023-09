Vor allem der Sport profitiert: Millionen für ein attraktives Chemnitz

Der Konkordiapark wird mit einem zweiten Basketballfeld sportlich weiter aufgewertet. © Ralph Kunz

Für 612.000 Euro kauft die Stadt in Reichenhain ein Grundstück für einen Hockey-Kunstrasenplatz am Poststadion. Für sieben Millionen will die Stadt die Schwimmhalle Am Südring sanieren. Dazu gibt es einen Antrag für ein Bundesförderprogramm.

Für Fassadenbegrünung gibt es künftig bis zu 7500 Euro in verdichteten Gebieten (sonst 5000). 2,4 Millionen gibt die Stadt aus für die Freianlage am alten Flussbad Altchemnitz. Herzstück: die neue Fußgängerbrücke über die Chemnitz.

1,8 Millionen sind veranschlagt für die Aufwertung des Schillerplatzes, 1,1 Millionen für einen zweiten Basketballplatz im Konkordiapark.

Um Lärm und Spaß geht es beim Veranstaltungskonzept in der Innenstadt.