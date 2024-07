Proteste in Chemnitz wegen drohender Abschiebung von Robert A.

Chemnitz - Robert Azirovic (31) lebt seit 30 Jahren in Chemnitz, kam schon als Baby hierher. Plötzlich nahm die Polizei den Staatenlosen auf Antrag der Landesdirektion im Ausländeramt am Düsselsdorfer Platz fest und brachte ihn ins Abschiebegefängnis nach Dresden, Hamburger Straße. Er soll schon Dienstag nach Serbien ausgeflogen werden. Dagegen demonstrierten am heutigen Sonntagabend rund 200 Menschen in Chemnitz.