Stadtratssitzung in Chemnitz: Darüber wird heute entschieden

Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Wir berichten über die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.

Am Mittwoch trafen sich erneut die Stadträte im Chemnitzer Rathaus. © Kristin Schmidt

Das Tauziehen um die Millionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz beginnt. Für Chemnitz stehen bis 2036 mehr als 184 Millionen Euro im Raum: gut 100 Millionen Euro zur freien Verfügung sowie jeweils rund 40 Millionen Euro für Straßen- und Brückenbau und Schulhausbau.

Weiterhin stehen folgende Themen auf der Tagesordnung: Mit einem drastischen Maßnahmenpaket sollen im Nahverkehr fast 2,9 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden.

Außerdem wird der Stadtrat über ein Alkoholverbot am Thomas-Mann-Platz vor der Sachsen-Allee abstimmen.