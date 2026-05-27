Stadtratssitzung in Chemnitz: Darüber wird heute entschieden
Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Wir berichten über die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.
Das Tauziehen um die Millionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz beginnt. Für Chemnitz stehen bis 2036 mehr als 184 Millionen Euro im Raum: gut 100 Millionen Euro zur freien Verfügung sowie jeweils rund 40 Millionen Euro für Straßen- und Brückenbau und Schulhausbau.
Weiterhin stehen folgende Themen auf der Tagesordnung: Mit einem drastischen Maßnahmenpaket sollen im Nahverkehr fast 2,9 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden.
Außerdem wird der Stadtrat über ein Alkoholverbot am Thomas-Mann-Platz vor der Sachsen-Allee abstimmen.
Des Weiteren wird es um neue Haustarifverträge bei den Städtischen Theatern Chemnitz gehen. Um den Spielbetrieb weiterhin sichern zu können, muss gespart werden. Der geplante Haustarif ab 2027 sieht "einen Verzicht in Höhe von bis zu zehn Prozent der Gesamtvergütung gegen Freizeitausgleich" vor.
15 Uhr startet die Sitzung, TAG24 hält Euch hier auf dem Laufenden.
Titelfoto: Kristin Schmidt