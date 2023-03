Über eine halbe Million Euro für Chemnitzer Großprojekt "Stadt am Fluss"

Chemnitz - Am Montagvormittag überreichte Regina Kraushaar (58), Präsidentin der Landesdirektion Sachsen (LDS) den Fördermittelbescheid an Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne).

Noch kann man es nur erahnen: Auf dem ehemaligen Güterbahnhof entsteht der neue Stadtteilpark Pleißenbach. © Maik Börner

Der Zuschuss soll in den ersten Bauabschnitt zur Umgestaltung des Grünzugs in Chemnitz-Altendorf fließen. Die Umgestaltung des ehemaligen Güterbahnhofs gehört zu dem Chemnitzer Großprojekt "Stadt am Fluss".

"Mithilfe der genehmigten Fördermittel soll der Pleißenbach zunächst auf dem Gelände einer ehemaligen Wäscherei an der Kreuzung Limbacher- und Rudolf-Krahl-Straße naturnah umgestaltet werden", teilte die Stadt Chemnitz mit.

Außerdem soll der Pleißenbach wieder in ein natürliches Fließwasser umgewandelt und die ökologischen Funktionen des Gewässers wiederbelebt werden. Dafür werden Ufer- und Sohlbefestigungen zurückgebaut und Verrohrungen offengelegt.

Für diesen ersten Bauabschnitt wird mit Gesamtkosten von etwa 590.000 Euro geplant. Die Differenz von rund 70.000 Euro zur Förderungssumme übernimmt die Stadt Chemnitz aus eigenen Haushaltsmitteln.