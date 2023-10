Wenn ein Spaziergang lebensgefährlich wird: Blinden-Ampeln ab 21 Uhr in Chemnitz außer Betrieb

Laut der Stadt würden sich die akustischen Signale der Umgebungslautstärke anpassen, doch Geithner zeigt bei einem Gang an der Zentralhaltestelle das Gegenteil: "Hier geht die Vibration nicht, die ist kaputt. Es piept, aber auch wieder nur einseitig. Das sind immer so typische Sachen, mal geht's, mal geht's nicht." Hier sei immer höchste Konzentration erforderlich.

"Die akustischen Signale für Blinde und Sehschwache sind in der Regel täglich von 5 bis 21 Uhr in Betrieb. Außerhalb der Betriebszeit sind die akustischen Signale ausgeschaltet", so die Stadt. Das heißt im Umkehrschluss, dass Blinde und Sehbehinderte nach 21 Uhr nur noch mit sehender Begleitung raus können oder ganz zu Hause bleiben müssen.

Es gibt also noch viel zu tun in Chemnitz. Trotz allem ist Lars Geithner positiv gestimmt: "Wir werden bei den Leitsystemen für Blinde immer mit einbezogen, und die digitalen Fahrgastinfos an den Haltestellen in Chemnitz haben nur wenige Städte."