22.02.2023 06:11 893 Putins Krieg erhitzt Gemüter: Am Freitag droht Demo-Chaos in Chemnitz

Am Freitag finden in Chemnitz Demonstrationen für den Frieden in der Ukraine statt. Es droht Chaos rund um das Marx-Monument und Brühl.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - In Chemnitz droht am Freitag ein Ukraine-Demochaos. Mit einem flammenden Kreuz forderten Chemnitzer vor einem Jahr Frieden. © Kristin Schmidt Zum Jahrestag des Angriffs Russlands rufen die Linken um 17 Uhr zur Friedenskundgebung am Marx-Monument auf. Daran möchte sich auch die AfD beteiligen. Am Brühl/Hermannstraße gedenken die Grünen um 15 Uhr der Kriegstoten, begleitet von Ukrainern, die um 17.30 Uhr zum eigenen Gedenken ins Tietz einladen. Die Linken fordern ein Ende von Waffenlieferungen und militärischer Eskalation. Sie bestehen auf Verhandlungen mit dem Ziel des Waffenstillstands. Linken-Chef Tim Detzner (44) macht sich "keine Sorgen" um eine Vermischung rechter und linker Teilnehmer: "Wir werden uns von Nationalisten klar abgrenzen." Chemnitz Edeka baut Filialen in Chemnitz nach und nach um AfD-Stadtrat Nico Köhler (46) zieht es trotzdem zum Nischel: "Unsere Stadträte besuchen die Veranstaltungen am Freitag individuell. An dem Tag sollte der Frieden im Mittelpunkt stehen, Partei-Politik muss außen vor bleiben." AfD und Pro Chemnitz fordern zudem eine Sondersitzung des Stadtrates, um Waffenlieferungen zu verurteilen und sich bei der Bundesregierung für eine Lösung des Konflikts einzusetzen. CDU-Stadtrat Michael Specht (36) ist irritiert: "Spannendes Treffen. Aber das Ignorieren des Freiheitswunsches der Ukrainer und des verbrecherischen Angriffskrieges ist falsch." Grünen-Co-Vorsitzende Coretta Storz (36) findet die Forderungen "am Tag der Trauer in der Ukraine unangemessen". Sogar eine weiße Friedenstaube flog am 5. März 2022 in den Chemnitzer Himmel. © Kristin Schmidt Die Gruppe "Chemnitz steht auf" forderte am Montag mit Unterstützung der rechtsextremen "Freien Sachsen" und der AfD ein Ende der Waffenlieferungen. © Haertelpress/Harry Härtel Ruft zur Anti-Kriegs-Demo am Freitag auf: Linken-Chef Tim Detzner (44). © Ralph Kunz Die Ukrainer rufen am Donnerstag, 17.30 Uhr, am Rathaus zur Kerzenkette auf.

Titelfoto: Kristin Schmidt