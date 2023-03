Feiert Boxprofi Tom Dzemski in Chemnitz gegen Dos Santos den nächsten Sieg?

Chemnitz - Die erste SES-Profibox-Gala im Chemnitzer Kraftverkehr wird zum Publikumsmagneten! Rund 1600 Zuschauer dürfen am Samstagabend in die Event- und Kongresshalle. Am Mittwoch verkündete Promoter Ulf Steinforth: "Die Halle ist fast ausverkauft. Wir haben nur noch rund 100 Restkarten."