Große Party in Chemnitz: Sachsens Sportler des Jahres geehrt

Chemnitz - Eric Frenzel hat derzeit einen Lauf. Im März beendete der 34-Jährige nach 7 Olympia- und 18 WM-Medaillen seine Karriere als Nordisch Kombinierer, stieg jetzt zum Leiter des Trainerteams im Weltcup auf und räumte am Samstagabend in der Eventlocation Kraftverkehr Chemnitz seine siebte Ehrung zum sächsischen Sportler des Jahres ab.

Eric Frenzel (34) räumte nach seinem Karriereende die Krone des sächsischen Sports ab. © Matthias Rietschel

Diesmal für seine Leistung 2022. Wenn der Mann aus Geyer weiter so eine Glückssträhne hat, dann bleibt seine Sportart nach 2026 im olympischen Programm.

Einen großen Unterstützer hat er dazu in Sachsen: Innenminister Armin Schuster (61/CDU). Er versprach Frenzel: "Wir müssen die Nordische Kombination olympisch halten und dafür werden wir politisch kämpfen."



Genau diese Motivation treibt den erfolgreichsten der Sportart an, jetzt nicht die Beine verdientermaßen hochzulegen und Zeit für seine Frau Laura und die drei Kinder zu haben.

"Ich will ein Zeichen setzen, damit die Kombination auch nach 2026 olympisch bleibt", so Frenzel. Und weil er seinen Sport so sehr liebt, gab's von Laura, die "all die Jahre auf viel verzichten musste, viele Kompromisse machen musste", das "Okay" fürs Weitermachen.

Der Generalsekretär des Landessportbundes Christian Dahms (48) wusste augenzwinkernd noch einen weiteren: "So kannst du jetzt auch als Trainer die Sportlerkrone abräumen."