31.03.2023 18:01 Nach fast 19 Jahren wieder Profi-Boxen in Chemnitz!

Am Samstag kehren fast 19 Jahre nach dem letzten Kampfabend in Chemnitz die Box-Profis in die einstige Hochburg der Faustkämpfer zurück!

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Fast 19 Jahre nach dem letzten Kampfabend in Chemnitz kehren die Box-Profis am Samstag in die einstige Hochburg der Faustkämpfer zurück! Tom Dzemski (26) mit Promoter Ulf Steinforth (55). © Uwe Meinhold Halbschwergewichtler Tom Dzemski (26) will mit einem Sieg gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos (32) den Gürtel des EBU-EU-Champions erobern und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Bevor Dzemski zum Hauptkampf den Ring betritt (MDR überträgt ab 22.15 Uhr live), treffen im Cruisergewicht Roman Fress (29) und Roman Gorst (33) aufeinander. Sie boxen um den deutschen Meistertitel. "Noch bin ich entspannt", verriet Dzemski am Freitagnachmittag beim offiziellen Wiegen: "Die Anspannung kommt am Samstag. Und sie steigt im Laufe des Tages immer mehr." Chemnitz Regionalsport Eislauf-Weltstar trainiert den Nachwuchs: Chemnitzer Stadträte fordern dafür Sommer-Eiszeit Die Vorfreude ist riesig. Das war Dzemski und Fress, die seit einigen Tagen in Chemnitz unterwegs sind, anzumerken. "Wir boxen unweit meiner Heimat. Die Halle wird voll sein. Viele Freunde und Fans werden mich unterstützen“, sagte der aus Sachsen-Anhalt stammende Dzemski. Für ihn und den Franzosen wird es das erste 12-Runden-Duell sein. "Dos Santos ist ein Gegner, der sich gut bewegen kann. Es wird in diesem Kampf viel auf Technik und Taktik ankommen. Tom hat zwölf Runden Zeit. Er muss geduldig sein", betont Vater und Trainer Dirk Dzemski. "Panther" Dos Santos erklärt: "Ich bin auf zwölf Runden vorbereitet. Wir werden sehen, wer der bessere Kämpfer ist." Tiefer Blick in die Augen: Tom Dzemski (26, l.) und der Franzose Daniel Blenda Dos Santos (32) beim Wiege-Termin. © Uwe Meinhold Tom Dzemski (l.) und Daniel Blenda Dos Santos (32) am Freitagnachmittag beim offiziellen Wiegen in Chemnitz. © Uwe Meinhold Promoter Ulf Steinforth verriet, dass der amerikanische Sportsender ESPN das Duell live übertragen wird: "Es treffen zwei Topathleten aufeinander. Das ist einfach schöner Sport. Ich freue mich riesig."

Titelfoto: Uwe Meinhold