Trotz deutschlandweiter Schließungen: Chemnitzer Kaufhof-Filiale bleibt offen!

Gerettet! Die Kaufhof-Filiale in Chemnitz muss nicht schließen. © Sven Gleisberg

Das teilte das wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen am Montagnachmittag mit. Demnach gehört Chemnitz zu den 77 Standorten in Deutschland, die weiterhin offen bleiben. 52 Filialen müssen dagegen dichtmachen.

Künftig soll die Kaufhof-Filiale in Chemnitz mit einem neuen Konzept fortgeführt werden, so der Konzern. So will sich der Konzern vor allem in den Segmenten Bekleidung, Beauty und Home eindeutiger positionieren. Auch das Sortiment soll stärker auf die lokalen und regionalen Bedürfnisse ausgerichtet werden.

In den kommenden drei Jahren soll der Kaufhof in Chemnitz zudem umfassend modernisiert werden. Der Chemnitzer Filiale stehen damit offenbar viele weitere Jahre bevor. Denn: Laut dem Unternehmen hätten die verbleibenden Filialen, wozu auch Chemnitz zählt, "eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive".

Kurios! Noch im Januar standen die Zeichen auf Schließung. Damals erfuhr die "Süddeutsche Zeitung" aus Unternehmerkreisen, dass auch Chemnitz von einer Schließung betroffen sei. Doch glücklicherweise bestätigte sich die Hiobsbotschaft nicht!