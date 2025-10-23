Ausgefallene Ampel sorgt für drei Unfälle innerhalb von 24 Stunden
Chemnitz - Die Ampel an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße in Chemnitz ist derzeit außer Betrieb. Nachdem bereits am Mittwochabend zwei Autos zusammengekracht sind, passierte am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr erneut ein Unfall.
Laut Polizei war ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der Hainstraße stadteinwärts unterwegs und stieß auf der Kreuzung zur Palmstraße mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai zusammen, der auf der Palmstraße aus Richtung Dresdner Straße angefahren kam.
Durch den Zusammenstoß krachte der Hyundai der 49-jährigen Fahrerin gegen einen weiteren Opel (Fahrerin: 43), der verkehrsbedingt in der Hainstraße gehalten hatte.
Die Hyundai-Fahrerin sowie ein 24-jähriger Mitfahrer des 33-Jährigen wurden leicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 30.000 Euro.
Ampel weiterhin außer Betrieb
Nur wenige Stunden später krachte es an besagter Stelle erneut. Gegen 14 Uhr fuhr eine Kia-Fahrerin auf der Hainstraße stadteinwärts und übersah an der Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten BMW.
Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass der Kia noch gegen einen Renault geschleudert wurde, der an derKreuzung stand.
Zwei Personen kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.
Die Ampel ist bereits seit Mittwochabend außer Betrieb. Eine Anfrage zu den Hintergründen des Ausfalls und wann die Ampel wieder in Betrieb genommen wird, blieb bislang unbeantwortet.
23. Oktober
