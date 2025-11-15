Person von Zug erfasst: Bahnstrecke in Chemnitz gesperrt

Chemnitz - Morgendlicher Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke des RE6 in Chemnitz : Offenbar hat es einen Unfall gegeben, weswegen der Bereich voll gesperrt wurde.

In Chemnitz soll eine Person von einem Zug erfasst worden sein. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB

Wie der Seite des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO zu entnehmen ist, soll es am frühen Morgen ein Unglück unter Beteiligung einer Person gegeben haben.

Ein Mensch soll von einer Bahn erfasst worden sein.

Betroffen ist die Strecke zwischen Wittgensdorf und Chemnitz Küchwald, gesperrt sei demzufolge etwa seit 5.20 Uhr bis zum Vormittag.

Dadurch fährt derzeit auch der RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig nicht.