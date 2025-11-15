Person von Zug erfasst: Bahnstrecke in Chemnitz gesperrt
Chemnitz - Morgendlicher Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke des RE6 in Chemnitz: Offenbar hat es einen Unfall gegeben, weswegen der Bereich voll gesperrt wurde.
Wie der Seite des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO zu entnehmen ist, soll es am frühen Morgen ein Unglück unter Beteiligung einer Person gegeben haben.
Ein Mensch soll von einer Bahn erfasst worden sein.
Betroffen ist die Strecke zwischen Wittgensdorf und Chemnitz Küchwald, gesperrt sei demzufolge etwa seit 5.20 Uhr bis zum Vormittag.
Dadurch fährt derzeit auch der RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig nicht.
Zudem ist auch die Linie C13 der Citybahn Chemnitz betroffen. Laut dem Unternehmen fallen die Halte zwischen Burgstädt und Hauptbahnhof in beide Fahrtrichtungen weg. Auch hier ist von einem Personenunfall die Rede.
Titelfoto: Jan Woitas/ZB