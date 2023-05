30.05.2023 13:37 4.431 Chemnitz: Auto fährt in Kindergruppe, mehrere Verletzte

In Chemnitz ist am Dienstag ein Auto auf der Max-Müller-Straße in eine Kindergruppe gefahren. Dabei gab es mehrere Verletzte.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schwerer Unfall am Dienstagvormittag in Chemnitz! Der Toyota fuhr in eine Kindergruppe und landete dann in einem Gebüsch. © Chempic Gegen 11.20 Uhr passierte das Unglück in der Max-Müller-Straße. Dort fuhr ein Toyota-Fahrer aus noch unklarer Ursache in eine Kindergruppe. Das Auto landete danach in einem Gebüsch. Nach ersten Informationen wurden dabei drei Kinder verletzt. Vermutlich war ein Fahrfehler die Ursache. Bei dem Unfall auf der Max-Müller-Straße sind mehrere Kinder verletzt worden. © Chempic Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Chempic