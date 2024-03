11.03.2024 06:51 Straßensperrung nach Unfall in Chemnitz

In Chemnitz kam es am Montagmorgen nahe des Neefeparks zu einem Unfall. Aktuell ist die Straße in Richtung Aue gesperrt.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Am Montagmorgen kam es in Chemnitz zu einem Unfall. Straßensperrung nahe des Neefeparks. © Ralph Kunz Ersten Informationen krachte es auf der Neefestraße (B173) in Richtung Aue zwischen Chemnitz und dem Neefepark. Die Richtungsfahrbahn ist aktuell bis auf Weiteres gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Sobald weitere Informationen vorliegen, halten wir Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Titelfoto: Ralph Kunz