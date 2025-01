Hilfe, das Jo-Jo-Wetter macht uns schlapp! Chemnitzer Amtsärztin gibt Tipps

Chemnitz - Gestern Frühling, heute Frost - und so geht das schon seit Tagen! Mal scheint die Sonne, dann kommt wieder Schnee und zwischendurch regnet es noch. Das Wetter in diesen Tagen schwankt so sehr, dass man fast glauben könnte, es sei selbst wetterfühlig. Doch was macht dieser ständige Wechsel mit unserer Gesundheit?