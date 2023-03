13-jähriger Junge wird in Straßenbahn von Unbekanntem bedrängt und verletzt

Dresden - Angriff in einer Dresdner Straßenbahn der Linie 4: Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde ein 13-Jähriger von einem Unbekannten attackiert und leicht verletzt.

An der Haltestelle Dresden Mickten wurde der Junge an der Kapuze festgehalten. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Dresden-Mickten. Der 13-jährige Junge stieg an der Haltestelle Alttrachau in die Bahn und fuhr in Richtung Innenstadt.

In der Straßenbahn wurde er dann von einem unbekannten Mann bedrängt und angeschrien. Als das Kind an der Haltestelle Mickten aussteigen wollte, hielt der Mann den 13-Jährigen an der Kapuze fest.

Der Junge konnte sich losreißen und die Bahn verlassen, er wurde jedoch leicht verletzt.

Der unbekannte Täter wurde folgendermaßen beschrieben: