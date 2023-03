60-Tonnen-Koloss kämpft sich heute durch Dresden: Straßenverkehr und ÖPNV beeinträchtigt

Dresden - In der Nacht zum morgigen Dienstag werden sich zwei Schwerlasttransporter auf den Weg vom Dresdner Alberthafen nach Hellerau machen. Zwischen 21 und 4 Uhr müssen entlang der Route Straßen gesperrt und der dortige ÖPNV-Verkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) kurzzeitig unterbrochen werden.

In der heutigen Nacht werden zwei Schwerlasttransporte vom Alberthafen in Richtung Hellerau aufbrechen. © Air Liquide Electronics

Mit dem Transport in der heutigen Nacht bricht für zwei "Coldboxen" die letzte Etappe einer langen Reise an. Per Schiff kamen die beiden Großelemente einer Luftzerlegungsanlage von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Dresden und können nun zum Kunden der Halbleiterindustrie transportiert werden.

Knapp 14 Straßenkilometer müssen die 60 Tonnen schweren und 27 Meter langen Schwerlast-Lkw dafür vom Hafen zum Werksgelände des Produzenten in Hellerau zurückgelegen.

"Zur Durchführung des Transports muss beispielsweise die Kreuzung an der Flügelwegbrücke gesperrt werden", erklärt Technik-Leiterin Sina Burkert (41) von "Air Liquide Electronics", das für die Lieferung der Elemente zuständig ist.

Einschränkungen werde es auch am Elbepark geben. Aufgrund der Fahrzeug-Höhe von 4,80 Metern müssen die Oberleitungen der Straßenbahn abgeschaltet, die dort verkehrenden Linien entsprechend unterbrochen werden. Nur so kann die 200 Meter lange Kolonne auf die A4 gelangen, um anschließend bis Hellerau fahren zu können.