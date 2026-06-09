Asbest-Grundstück in Dresden: So soll es jetzt auf dem Strehlener Skandal-Areal weiter gehen

Dresden - Mehr als zweieinhalb Monate vergingen nach dem Barackenbrand an der Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen , bis die asbesthaltigen Abfälle endlich beseitigt wurden. Obwohl sich die teils freiliegenden Bruchstücke wochenlang im Umfeld verteilen konnten, sah das Rathaus von Sanktionen gegenüber dem Eigentümer ab. Der will jetzt auf dem Areal Häuser bauen.

Die Brandreste wurden beseitigt. Der Eigentümer will jetzt Wohnhäuser errichten. © Hermann Tydecks

Rückblick: Trotz Warnungen auch seitens der Bürgerschaft hatte der Eigentümer nach Brand und Asbest-Alarm Mitte März rund sechs Wochen gebraucht, um die durchs Feuer zerborstenen asbesthaltigen DDR-Dachplatten mit einer Plane abzudecken. Durch Wind und Wetter hatten sich Bruchstücke bereits auf Gehweg und Beete der Nachbargrundstücke verteilt.

Das Rathaus hatte dem Eigentümer, einer Frankfurter Immobilienfirma, erst spät Fristen zum Handeln gesetzt und sogar selbst einen Einsatz der Stadtreinigung ausgelöst, ohne diese über die Asbest-Gefahr zu informieren.

In Unkenntnis schickte das städtische Unternehmen, das gar keine Asbest-Säuberungen durchführt, eine Kehrmaschine. Das zog Ermittlungen der Rechtsaufsicht nach sich.

Eine Frist zur Beräumung ließ der Eigentümer um fast einen Monat verstreichen. Erst vergangene Woche rollte ein Bagger an.