Autofahrer aufgepasst! Pendler-Parkplätze kriegen Sensoren

Dresden - Das Auto stehen lassen und mit der Bahn fahren? Was nach grünen Träumen klingt, ist für viele Pendler in Sachsen längst Realität. Sogenannte "Park+Ride"-Plätze (P+R) ermöglichen nämlich genau das. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) rüstet seine Stellplätze nun auf, damit das Pendeln nach Dresden entspannter wird. Und neue Nutzer hinzukommen.

In Echtzeit können Pendler via App und online einsehen, ob und wo noch ein Platz frei ist. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Am Samstag bekommt die P+R-Anlage in Klingenberg-Colmnitz Parksensoren, die schon Ende Mai in Betrieb genommen werden. Diese können dem VVO dann in Echtzeit mitteilen, ob der jeweilige Parkplatz schon belegt ist.

Parkplatzsucher können diese Daten jederzeit unter vvo-online.de einsehen.



"Damit sehen die Fahrgäste schon, wenn sie beispielsweise eine Zugverbindung ab dem Bahnhof nach Dresden abrufen, ob es dort noch freie Plätze gibt", erläutert Stefan Gerstenberg, Projektverantwortlicher im VVO. "Wenn der schon voll ist, könnten sie dann eine alternative P+R-Anlage aufsuchen."

Kostenpunkt: 17.700 Euro.