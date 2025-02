Akute Gefahr für Verkehrsteilnehmer! Königsbrücker Landstraße wird zur Baustelle

Dresden - Auf der Königsbrücker Landstraße in Dresden besteht akute Unfall-Gefahr! Grund sind Schäden an der Straßendecke, die umgehend beseitigt werden müssen. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb ab Montag auf Umleitungen und Beeinträchtigungen einstellen.

Deshalb soll an der Gefahrenstelle jetzt an mehreren Stellen die Fahrbahn abgefräst und anschließend mit Asphaltbeton wieder verschlossen werden.

Unter anderem muss die Straßenbahnlinie 7 verkürzt verkehren. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Auf DVB-Passagiere und Autofahrer kommen deshalb ab Montag Änderungen zu:

Ab Montage, 4.15 Uhr, bis Freitag (7. März 2025), 3 Uhr, verkehrt die Straßenbahnlinie 7 verkürzt. Die Linie Richtung Pennrich fährt in diesem Zeitraum nur bis zur Gleisschleife Infineon Süd. Ein Ersatzbus verkehrt deshalb ab der Station "Hellersiedlung" bis zum Endpunkt in Weixdorf. Passagiere müssen für die "EV7" an der Hellersiedlung umsteigen.

Um die Anschlüsse zu garantieren, werden die Linien 72 und 77 von Infineon Nord bis Hellersiedlung verlängert. Nachts fährt die Tramlinie 7 bis nach Hellerau weiter und ersetzt damit das "alita"-Taxi der Linie 8.

Autofahrer müssen beachten, dass die Königsbrücker Landstraße während der Bauarbeiten ab Käthe-Kollwitz-Platz bis Arkonastraße Richtung Weixdorf zur Einbahnstraße wird. Richtung Dresden muss eine Umleitung ab Grenzstraße über Hermann-Reichelt-Straße und Karl-Marx-Straße genommen werden.