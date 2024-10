Augustusbrücke: Statt Autos kommen jetzt Fernwärmerohre

Gesperrt bis Frühjahr: Auf dem westlichen Fußweg der Augustusbrücke verlegt die SachsenEnergie Rohre für die Fernwärme. © Eric Münch

Fußgänger werden vorübergehend nur noch den östlichen Gehweg der Brücke nutzen können.

Auf der gegenüberliegenden Seite verlegt SachsenEnergie zwei schwarze Rohre für Vor- und Rücklauf von Fernwärme.

Die provisorischen Leitungen sollen im Winter die Wärmeversorgung im Nordosten der Stadt sichern. Nach Ende der Heizsaison sollen sie im Frühjahr wieder abgebaut werden.

Team Zastrow befürchtet eine "massive Einschränkung" für Fußgänger.

"Dies wäre gerade in der anstehenden Adventszeit, in der deutlich mehr Fußgänger als Radfahrer die Brücke nutzen und vor allem wegen der überragenden touristischen Bedeutung der Brücke, eine schlechte Lösung", so Fraktions-Chef Holger Zastrow (55), der auch den Weihnachtsmarkt an der Hauptstraße betreibt.