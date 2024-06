Bagger sorgen für Stau! Dresdens große Ferienbaustellen

Der Energieversorger errichtet nahe der Fischhausstraße die Heideleitung, um die nördlich gelegenen Chip-Werke ans (Industrie)-Wassernetz anzuschließen. © Eric Münch

SachsenEnergie beginnt jetzt im Norden mit dem Bau der Heideleitung.

"Sie wird zusammen mit dem Wasserwerk Hosterwitz in den kommenden Jahren den erhöhten Wasserbedarf der Chip-Industrie decken", sagt Sprecherin Nora Weinhold (42).

Der erste Bauabschnitt beginnt an der Fischhausstraße. Versorgungstrassen werden auch in der Heide verlegt, etwa an der Schneise, Alter Kannenhenkel, Blümpenweg und Diebssteig, wo es zu Einschränkungen kommen kann.

Die Heideleitung soll im Sommer 2026 fertig werden, ist Teil eines größeren Transport-Leitungssystems. Dieses soll künftig die Chip-Hersteller mit Industriewasser versorgen. Der gesamte Ausbau (mit neuem Flusswasserwerk in Übigau) kostet rund 340 Millionen Euro.

Bis 2030 will SachsenEnergie die Trink- und Industriewassersysteme der Stadt vollständig voneinander entkoppeln.