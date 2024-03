Bauarbeiten am Postplatz: Ab heute fahren DVB-Linien anders!

Dresden - Wichtiger Knotenpunkt in Dresden beeinträchtigt! Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten kann der Postplatz ab dem heutigen Montag nur teilweise von Bussen und Straßenbahnen angefahren werden.

Ab dem heutigen Montag ist die Wallstraße für den ÖPNV dicht. © Max Patzig

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, ist die Wallstraße über sieben Tage bis Montag (18. März), 3.15 Uhr, für den ÖPNV-Verkehr gesperrt.

In diesem Zeitraum werden die Bordsteine der vielbefahrenen Haltestelle saniert. Zugleich müssen schadhafte Stellen an den Schienenfugen erneuert, Schäden in der Gleisabdeckung repariert und einige Herzstücke von Weichen instandgesetzt werden.

In der Folge können mehrere Linien nicht am Postplatz halten. Sie werden wie folgt umgeleitet: