Baustelle am Hauptbahnhof: Über einen Monat lang Arbeiten an vielbefahrener Kreuzung

Dresden - Über einen Monat lang soll ab dem morgigen Montag direkt vorm Hauptbahnhof an der Straße gearbeitet werden. Damit droht ein Verkehrs-Chaos in der Südvorstadt!

Die Kreuzung am Hauptbahnhof ist ab Montag für mehr als einen Monat lang dicht. © Petra Hornig

Die Stadt will ab Montag am Friedrich-List-Platz die Straßendecke instandsetzen. Wo bisher stets notdürftig geflickt wurde, soll jetzt wieder eine ebene Fahrbahn entstehen. Kaputte Straßenabläufe und Schachtdeckel werden in Zuge dessen auch gleich ersetzt.

Doch das sorgt bis zum Samstag, 3. August, für verengte Fahrbahnen und somit höchstwahrscheinlich einige Staus auf Bayerischer-, Strehlener- und Fritz-Löffler-Straße (B170). Und auch an der Straße Am Hauptbahnhof kommt es zu Einschränkungen.

Wie das Rathaus mitteilte, soll der Verkehr auf der B170 während der Bauarbeiten einseitig über den Gegenverkehr geleitet werden, sodass in zwei Etappen erst die eine Richtung saniert werden kann und anschließend die andere.

Zunächst beginnen die Arbeiten an den Spuren in Richtung Südvorstadt. Im Zeitraum vom 5. Juli bis 16. Juli ist dann auch die Zufahrt zur Bayerischen Straße voll gesperrt.

Danach geht's mit der östlichen Fritz-Löffler-Straße (Richtung Innenstadt) weiter: Vom 17. Juli bis zum 3. August kann man deshalb nicht auf die Strehlener Straße fahren.