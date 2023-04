Bisher kaum untersuchtes Kapitel der DDR: Wissenschaftler wälzen brisante Akten in Dresden

In den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wälzen Wissenschaftler derzeit zahlreiche Akten zur Verwertung von DDR-Kunst. Dabei spielt der Einfluss der KuA eine große Rolle. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

"Ein Tropfen auf dem heißen Stein, das waren 7000 Seiten", sagt die Leiterin des vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste (Magdeburg) geförderten Projekts, Barbara Bechter.

Bis Mai 2026 untersuchen sie die geschäftlichen Beziehungen des Museumsverbundes mit DDR-Außenhandelsfirmen wie der "Kunst- und Antiquitäten GmbH" (KuA) - exemplarisch. Und leisten damit auch "Pionierarbeit", da ihre Erkenntnisse auf andere Museen übertragbar sein könnten.

"Das Projekt ist Grundlagenforschung", sagt ihre Kollegin Katja Lindner. "Wir untersuchen beispielhaft an den SKD, wie das funktionierte mit Kunstverkäufen an die 'KuA' - also, wie lief das ab, wer forderte von wem was, welche Ebenen waren eingebunden, wer bestimmte, welche Werke abgegeben werden und wer hat das abgesegnet."

Der Aktenberg vor den beiden Provenienzforschern ist hoch. "Zur 'KuA' gibt es im Bundesarchiv allein 74 laufende Meter, die seit 2020 erschlossen sind", sagt Bechter.