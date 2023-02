Bombenangriffe der Alliierten: Diese Städte hat's noch schlimmer erwischt als Dresden!

Köln erlebte 262 Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. © imago/Leemage

Bei den Bombardierungen vom 13./14. Februar 1945 kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben, 90 Prozent der Innenstadt wurden zerstört. In keiner anderen deutschen Stadt wird dem alljährlichen Gedenken an die Zerstörung so viel Raum gegeben wie in Dresden.

Dabei gibt es Städte, die mehr Angriffe erlebten, größere Zerstörungen zu beklagen hatten oder die Zahl der Opfer höher war.

Spitzenreiter bei der Häufigkeit der Luftangriffe ist die Stadt Köln. Zwischen Juni 1940 und März 1945 wurde die Rheinmetropole 262 Mal angegriffen. Zum Ende des Krieges waren 95 Prozent der Altstadt zerstört. Auf Köln flog die Royal Air Force (RAF) auch den ersten Angriff mit über 1000 Bombern (Operation Millennium).

Es gab auch Städte, die fast gänzlich bei den Bombenangriffen zerstört wurden, wie beispielsweise Düren (NRW), das zu 99,2 Prozent in Schutt und Asche fiel. Nur vier Häuser blieben unbeschadet.