Bombenfund in Dresden: Tausende Bewohner evakuiert, Entschärfung gegen 11 Uhr geplant

"Neben Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdiensten sind 385 Polizisten im Einsatz", so die Beamten am Samstagvormittag.

Seit 6.30 Uhr am Morgen laufen die Einsatzmaßnahmen. In der Nacht wurde der Fundort abgesichert, die Bombe abgedeckt.

Zwei Pflegeeinrichtungen am Rand des Sperrkreises müssen nicht evakuiert werden, sondern werden zu luftschutzmäßigem Verhalten angeleitet, so die Stadt Dresden.

Seit 7 Uhr morgens stehen Notunterkünfte in der Messe Dresden zur Verfügung. Ebenfalls ab 7 Uhr werden Busse eingesetzt, um betroffene Anwohner in die Messe zu bringen. Die DVB-Busse fahren die Haltestellen Bamberger Straße, Chemnitzer Straße und Budapester Straße an.

Der verdächtige Gegenstand wird am Samstag entschärft. © Roland Halkasch

Zunächst wurde am Freitag der Fund eines verdächtigen Gegenstandes gemeldet. Dieser war gegen 13 Uhr bei Bauarbeiten an der Zwickauer Straße/Ecke Glauchauer Straße gefunden worden, also in der Nähe der Nossener Brücke.

Die Behörde sperrte deshalb vorerst den unmittelbaren Bereich ab, wie sie mitteilte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurden angefordert.

Noch am Nachmittag bestätigten die Ordnungshüter, dass der Sperrkreis um den Fundort erweitert wurde.

"Von der Sperrung betroffen ist neben der Zwickauer Straße und der Glauchauer Straße nun auch die Nossener Brücke. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Nahverkehr wird umgeleitet. Der Bahnverkehr ist von der Sperrung aktuell nicht betroffen", so die Polizeidirektion Dresden gegen 15.30 Uhr.

Wenig später konnte auch die Buslinie 61 nicht weiter über die Nossener Brücke fahren. Die Brücke wurde allerdings am späten Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben.