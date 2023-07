Bruchlandung! Dresdner Flughafen verliert attraktives Flugziel

Ob der Wegfall der Verbindung von Klotzsche nach Stansted nur für die Wintermonate gilt und die Linie ab März wieder in den Sommerflugplan aufgenommen wird, bleibt derweil unklar.

Annika Ledeboer vertritt Ryanair in Deutschland, Österreich und der Schweiz. © Daniel Löb/dpa

Als Gründe nannte Ledeboer, die 1993 in Fürth geboren wurde und mit 29 Jahren schon Ryanair-Chefin für den deutschsprachigen Raum war, die hohe Kosten am deutschen Markt.



Dabei kritisierte die Managerin die deutsche Luftverkehrsabgabe ebenso wie die hiesigen Gebühren für Luftsicherheit und Passagierkontrollen. Auch die Betriebskosten an den deutschen Flughäfen seien vergleichsweise hoch.

Stattdessen schaue sich Ryanair auf dem südeuropäischen Markt um und stationiere seine Flieger lieber in Italien oder Spanien als in Deutschland. Auch Frankreich und Schweden stünde aktuell hoch im Kurs, um neue Crews zu suchen.

Deutschland ist dennoch nicht komplett aus dem Rennen. Ryanair sehe Potenzial in den Flughäfen in Nürnberg, Düsseldorf-Weeze oder Hahn in Rheinland-Pfalz. Dresden wurde nicht genannt.