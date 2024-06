114 Zöllner durchleuchten Sachsens Hotels und Gaststätten

Dresden - Das Hauptzollamt Dresden nimmt das sächsische Hotel- und Gaststättengewerbe ins Visier! Am gestrigen Samstag stellten insgesamt 114 Beamte in über 50 Objekten in den Regionen Leipzig, Dresden, Oschatz, Bautzen, Görlitz sowie Zittau unbequeme Fragen zu Beschäftigungsverhältnissen.