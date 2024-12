Polizei stoppt Drogen-Autofahrer in Heidenau: Wer sein Beifahrer ist, überrascht

Dresden/Heidenau - Nach einer Kontrolle in Heidenau muss sich ein Autofahrer (37) wegen gleich mehrerer Vergehen verantworten. Auch sein Beifahrer wurde ein Fall für die Polizei.

In Heidenau wurde ein Opel-Fahrer (37) gestoppt. Der Mann hatte eine vermisste Person bei sich. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag hielten Bundespolizisten gemeinsam mit Beamten des Reviers Pirna einen Opel Vectra auf der Dohnaer Straße in Heidenau an, da der Wagen nicht zugelassen war.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden nicht nur 35, in Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper im Handschuhfach entdeckt, sondern auch festgestellt, dass der Opel nicht versichert war und der 37-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Ein Drogenvortest schlug beim Deutschen zudem positiv auf Amphetamine an.

Außerdem fanden die Beamten heraus, dass der 15-jährige Beifahrer als vermisst gemeldet galt. Der Teenager hatte demnach auch Cannabis dabei.