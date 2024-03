Am helllichten Tag: Feuerteufel zündet Ferienhaus an

Gohrisch (Sächsische Schweiz) - Es war Brandstiftung! Am Samstag brannte ein Ferienhaus in Cunnersdorf völlig aus. Ein 38-Jähriger soll das Feuer gelegt haben.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Blockhütte bereits in Vollbrand. Das Gebäude brannte völlig aus. © Marko Förster

Der Feuerteufel schlug am helllichten Tag zu! Das bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Was bisher bekannt ist: Am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, bemerkten Anwohner, wie aus einem hölzernen Wochenendhaus am Ortsrand von Cunnersdorf (Sächsische Schweiz) plötzlich dichter Rauch aufstieg.

Sofort machte sich die Feuerwehr auf den Weg. Als die Einsatzkräfte eintrafen, loderten die Flammen bereits aus dem Holzhaus. Das Gebäude stand in Vollbrand.

Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten fiel die Holzhütte den Flammen zum Opfer und wurde völlig zerstört - doch der Schaden dürfte beträchtlich sein. Erst nach Stunden konnte der Brand gelöscht werden.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. 72 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.