Anklage: Mutmaßlicher Schleuser schmuggelt 42 Menschen über Grenze

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat erneut Anklage gegen einen mutmaßlichen Schleuser erhoben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte wurde von der Bundespolizei am 17. Juli dieses Jahres vorläufig festgenommen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der 24-Jährige soll im Sommer an drei Fahrten beteiligt gewesen sein, bei denen 42 Menschen aus Syrien und dem Irak nach Deutschland gebracht worden seien. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann sei Teil einer international operierenden Bande gewesen.

Mit weiteren Bandenmitgliedern soll er am 03. Juli 2023 gegen 01.30 Uhr mit vier Autos insgesamt 16 syrische Staatsangehörige über die Tschechische Republik nach Deutschland geschleust haben.

Ein weiteres Mal soll er am 07. Juli gegen 07.15 Uhr mit drei Fahrzeugen insgesamt 13 syrische und irakische Staatsangehörige und am 17. Juli gegen zur gleichen Zeit mit drei Autos insgesamt 13 syrische Staatsangehörige in das Bundesgebiet gebracht haben.

Dafür soll ihm ein Schleuserlohn von 1200 Euro versprochen worden sein. Der Beschuldigte wurde von der Bundespolizei am 17. Juli dieses Jahres vorläufig festgenommen.