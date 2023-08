Armer Polizist: Auto-Furie zeigt sich bei Kontrolle in Albertstadt bissig

Bei einer Polizeikontrolle wurde es bissig. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 3.35 Uhr, war eine Toyota-Yaris-Fahrerin (37) in der Stauffenbergallee recht auffällig unterwegs, sollte deshalb an der Kreuzung zur Straße "Zum Reiterberg" kontrolliert werden.

Doch die Dame sah das gar nicht ein, weigerte sich Führerschein und Personalausweis zu zeigen, wollte schließlich einfach weiterfahren.

Das wiederum wollte ein Polizist verhindern, zog den Zündschlüssel ab. Dabei biss die Fahrerin zu.